9400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون التعذيب وظروفاً قاسية

خبرني - حذر رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، من تصاعد عمليات التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحق 9400 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي و يواجهون ظروفا صحية ومعيشية قاسية في سجون الاحتلال المختلفة في ظل حرمانهم من العلاج والزيارات العائلية ومنع الصليب الأحمر من زيارتهم.

وبحسب بيان النادي اليوم الأربعاء، قال الزغاري، إن التعذيب لم يعد حالات فردية، بل انتهاكات متواصلة تشمل اقتحام غرف الأسرى والاعتداء عليهم وتهديدهم بالقتل، إضافة إلى الحرمان من الطعام والأغطية والرعاية الطبية وتعرض أسرى للتحرش والاعتداءات الجنسية، مؤكدا استمرار هذه الانتهاكات منذ سنوات.

وأكد أن أغلبية الأسرى يعانون من مشكلات صحية نتيجة انتشار مرض الجرب والإصابات الناجمة عن الاعتداءات، وغياب الرعاية الطبية، مشيرا إلى استمرار نقل أسرى محررين إلى المستشفيات لتلقي العلاج من مضاعفات خطيرة تعرضوا لها داخل السجون.

وحذر من الخطورة التي تهدد حياة الأسير محمود الورديان، الذي نقل إلى مستشفى حكومي بعد الإفراج عنه، إثر تعرضه للإغماء ما أدخله في غيبوبة، إضافة إلى أسير آخر يتلقى العلاج في مستشفى إسرائيلي نتيجة إصابته بمرض السكري.

ودعا الزغاري، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى التحرك لتوفير الحماية للأسرى ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرا من استمرار تدهور أوضاعهم الصحية في ظل غياب الرقابة والقيود المفروضة على وصول الجهات الحقوقية إلى السجون.