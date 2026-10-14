بيان من عشيرة التل حول خطف والاعتداء على أحد أبنائها

خبرني - أصدرت عشيرة التل بيانًا بشأن حادثة خطف واعتداء تعرّض لها أحد أبنائها، وهو طالب جامعي ، على يد عدد من الأشخاص، مؤكدة رفضها للحادثة وثقتها بالقضاء والأجهزة الأمنية.

وقالت إن الشاب تعرّض للحجز والضرب والتعنيف والتعري والتصوير، ما أدى إلى إصابته بكسور وإيذاء بليغ، مشيرة إلى إلقاء القبض على أحد المعتدين وإحالة القضية إلى المدعي العام، فيما لا يزال شخص آخر فارًا من وجه العدالة.

كما شددت العشيرة على أن الحادثة فعل فردي لا يجوز تحميل أي عشيرة مسؤوليتها، داعية إلى استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.

وتاليا نص البيان :

صادر عن عشيرة التل... حادثة خطف وترهيب

تتابع عشيرة التل بكل اهتمام وحرص بالغين حادثة الخطف والاعتداء التي تعرّض لها أحد أبنائها وهو طالب جامعي في كلية الاعلام على يد عدد من الأشخاص يوم أول أمس، والتي اقترنت بقيام المعتدين بخطفه وأخذه الى قرية غرب مدينة اربد وقاموا بحجز حريته والاعتداء عليه بالضرب والإيذاء، وتصوير الحادثة، في سلوك مرفوض يشكّل اعتداءً صارخاً على كرامة الإنسان وحرمة المجتمع وأمنه. وقد شملت الاعتداءات تعريته من ملابسه تعرية كاملة وتصويره بالهواتف النقالة، ووضع الحذاء في فمه عنوة عدة مرات، وضربه بواسطة ماسورة حديد على رأسه ووجهه وانحاء متفرقة من جسده ما الحق به ايذاءً بليغاً، وكسور في الوجه والفك والجمجمة، إلى جانب ما تعرّض له من ترهيب وإهانات وأذى جسدي ونفسي، وهي أفعال بالغة الخطورة تستوجب المساءلة القانونية.

وإذ تؤكد عشيرة التل رفضها المطلق لكل أشكال الاعتداء والخطف والترويع والخروج على القانون، فإنها تشدد على أن كرامة أبنائها ليست موضع مساومة، وأن الاحتكام إلى القانون والعدالة هو السبيل الوحيد لحفظ الحقوق ومحاسبة المعتدين.

وإزاء ما جرى، فإننا نثمّن عالياً سرعة استجابة الأجهزة الأمنية، ونخص بالشكر والتقدير عطوفة مدير شرطة إربد وعطوفة رئيس المركز الأمني المختص، وكافة مرتبات الأمن العام الذين بادروا إلى التحرك الفوري، وقاموا بواجبهم بمهنية ومسؤولية، مما أسفر عن إلقاء القبض على أحد المعتدين وإحالة القضية إلى المدعي العام، ونأمل استمرار الجهود لملاحقة الشخص الآخر الذي لا يزال فارّاً من وجه العدالة، وإلقاء القبض عليه وتقديمه للقضاء لينال جزاءه وفقاً للقانون.

كما تؤكد عشيرة التل أن ما حدث هو فعل فردي يتحمل مرتكبوه المسؤولية القانونية والأخلاقية عنه، ولا يجوز أن يكون مدخلاً للإساءة إلى أي عشيرة أردنية أو تحميلها مسؤولية تصرفات أفراد، فالعشائر الأردنية جميعها أهل عزوة وكرامة، يجمعها تاريخ من الأخوة والتكافل والحرص على أمن الوطن واستقراره.

إن عشيرة التل، بتاريخها العريق ومواقفها الوطنية الراسخة، تؤمن بأن قوة العشائر تكمن في حكمتها، وأن صون الكرامة يكون بالعدل، وأن هيبة القانون فوق الجميع، وأن الأردن سيبقى عصياً على الفتنة، محصناً بوحدة أبنائه وتكاتفهم.

وإذ نؤكد ثقتنا بالقضاء الأردني العادل وأجهزتنا الأمنية، فإننا نطالب باستكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، ونرفض أي محاولة لاستغلال الحادثة أو توظيفها بما يسيء إلى النسيج الوطني أو يثير النعرات بين أبناء المجتمع الواحد.

حفظ الله الأردن آمناً مستقراً، وحفظ قيادته الهاشمية وأبناء شعبه من كل سوء.

صادر عن عشيرة التل