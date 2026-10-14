انطلاق منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين CFI غدا

خبرني - تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الأردني للمحترفين CFI لكرة القدم لموسم 2026/2027، حيث يلتقي العربي مع شباب الأردن عند السادسة مساء الخميس على ملعب البترا.

وتتواصل المنافسات يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي دوقرة مع الجزيرة عند الـ5 مساء على ملعب البترا، قبل أن يواجه البقعة نظيره السلط عند الـ7:30 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتختتم المنافسات السبت المقبل، حيث يلتقي الفيصلي مع الرمثا عند الـ5 مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يواجه الوحدات نظيره الحسين عند الـ7:30 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وينفرد الفيصلي بصدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه الرمثا بـ8 نقاط، ثم البقعة بـ7 نقاط، والوحدات والجزيرة والحسين بـ5 نقاط، ودوقرة والسلط بـ4 نقاط، وشباب الأردن بـ3 نقاط، والعربي أخيرا بنقطة وحيدة.

وسمت دائرة التحكيم في اتحاد الكرة حمام المباريات على النحو التالي: لفيصلي والرمثا : محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، صابرين الصبادي، ومحمد بني هاني رابعا.

حكام تقنية الفيديو VAR: أسامة حسن، وهادي أدهم مساعدا حكام مباراة العربي وشباب الأردن: الحكام: معاذ عبدالسلام للساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، أحمد الحتو، وقيس غوانمة رابعا.

حكام تقنية الفيديو VAR: أدهم مخادمة، وعمر حرزالله مساعدا.

مباراة دوقرة والجزيرة: الحكام: محمد بني هاني للساحة، الحكام المساعدين هادي أدهم، قصي الشمايلة، وإسراء مبيضين رابعا.

حكام تقنية الفيديو VAR: أسامة حسن، ومحمد الخلف مساعدا.

مباراة البقعة والسلط: الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين أحمد الرويلي، فريد السقار، وقيس غوانمة رابعا.

حكام تقنية الفيديو VAR: أحمد يعقوب، ومحمد مفيد.

مباراة الوحدات والحسين: الحكام: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، حمزة سعادة، ومحمد ديوان رابعا.

حكام تقنية الفيديو VAR: أدهم مخادمة، وأحمد الروابدة مساعدا.