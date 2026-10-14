الحكومة الألمانية: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي

خبرني - وصفت الحكومة الألمانية الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ”كارثي”.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أكدت الحكومة الألمانية الحاجة إلى تحسينات شاملة في إمدادات المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار القيود التي تعرقل عمل المنظمات الإغاثية ووصول المواد الأساسية إلى السكان.

وقالت في ردها على استجواب تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة والعقبات التي تواجه إيصال المساعدات للقطاع إنها تواصل اتصالاتها مع الجهات المتخصصة دون انقطاع لتحسين وصول المساعدات.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تشمل معالجة العقبات المتعلقة بالإجراءات الجمركية والقيود المفروضة على المواد ذات الاستخدام المزدوج، فضلا عن السماح بإدخال مواد محددة، من بينها البنزين وزيوت المحركات والخيام المقاومة للماء.

وأوضحت الحكومة الألمانية استنادا إلى بيانات الأمم المتحدة، أنه رغم الارتفاع النسبي في كميات المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025، إلا أن قدرة المنظمات الإنسانية غير الحكومية على الوصول إلى القطاع تراجعت بسبب القيود الجديدة التي فرضها الإسرائيليون منذ أيلول من العام نفسه.

وربطت الحكومة الألمانية تحقيق تحسن مستدام في الأوضاع الإنسانية بتنفيذ البنود الواردة في خطة السلام بشأن غزة، والتي من ضمنها إعادة تأهيل البنية التحتية المدنية في القطاع.

وذكرت أن ألمانيا خصصت ما يصل إلى 420 مليون يورو للمساعدات الإنسانية منذ السابع من تشرين الأول 2023، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الثنائية.