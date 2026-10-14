الضمان: ارتفاع عدد المؤمن عليهم الفعّالين إلى أكثر من مليون و705 آلاف

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين إلى أكثر من مليون و705 آلاف مؤمن عليه خلال شهر تشرين الأول الحالي، في مؤشر يعكس استمرار جهود المؤسسة في توسيع نطاق الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية التأمينية للعاملين في مختلف القطاعات.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم الاربعاء أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الى جانب شمول العاملين على حساب التعليم الإضافي والعاملين الجدد في قطاع التعليم الخاص مما أسهم في زيادة أعداد المؤمن عليهم الفعّالين، مبينةً استمرارها في مواصلة إجراءاتها الهادفة إلى توسيع قاعدة المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وتعزيز وصول الحماية التأمينية إلى الفئات المستحقة لها.

وأضافت أن جهودها في مجال توسيع نطاق الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي تتواصل من خلال التوسع في الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من البيانات الحكومية في تحديد العاملين الواجب شمولهم، إلى جانب متابعة أوضاع المنشآت والعاملين فيها، والتوسع في إجراءات التفتيش الميداني للتحقق من الشمول الفعلي بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة أن توسيع قاعدة المؤمن عليهم الفعّالين يُعدّ من الأولويات التي تعمل عليها، لما له من دور في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وترسيخ مبدأ شمول جميع الفئات التي ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن حقوقهم التأمينية ويوفر لهم الحماية وفقاً لأحكام القانون.

وبيّنت أن المؤسسة ستواصل تنفيذ إجراءاتها ومبادراتها الرامية إلى توسيع نطاق الشمول التأميني، وتعزيز كفاءة إجراءاتها الرقابية والإلكترونية، بما يسهم في الوصول إلى العاملين غير المشمولين، وتحقيق المزيد من العدالة في تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.