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الصفدي: زيارة الملك إلى أستراليا تستهدف توسيع التعاون الاقتصادي

  • 14 أكتوبر 2026
  • 13:19
الصفدي زيارة الملك إلى أستراليا تستهدف توسيع التعاون الاقتصادي

خبرني - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أستراليا تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة، إلى جانب التنسيق بشأن قضايا السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف الصفدي، في مقابلة مع تلفزيون ABC الأسترالي، أن هناك حاجة إلى خطوات جماعية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة تطبيق خطة تحقيق الاستقرار في قطاع غزة بالكامل.

وحذر الصفدي من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع بسبب العوائق الإسرائيلية التي تمنع إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لأكثر من مليوني فلسطيني تحاصرهم إسرائيل في 30% من مساحة غزة.

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