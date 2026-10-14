إنجاز طبي أردني : المنظار عبر الأنف يعالج كيسا دماغيا تسبب بصداع مزمن واضطراب الرؤية

خبرني - أجرى فريق طبي تدخلا جراحيا بالمنظار عبر الأنف لعلاج كيس عنكبوتي فوق الغدة النخامية، تسبب بصداع مزمن شديد وارتفاع في ضغط السائل الدماغي الشوكي، إلى جانب تشوش الرؤية وتراجع مجال الإبصار نتيجة الضغط على التصالب البصري.

وقال استشاري جراحة الدماغ والأعصاب المقدم حمزة الخوالدة، إن تشخيص الحالة استند إلى فحوص مخبرية وتصوير شعاعي متقدم، أظهرا موقع الكيس وطبيعته، موضحا أن المنطقة المحيطة بالغدة النخامية من المناطق المعقدة تشريحيا، لوجود شرايين رئيسية وأعصاب قحفية وتراكيب دماغية متداخلة، ما يجعل التدخل الجراحي فيها دقيقا، بحسب المملكة.

وأوضح الخوالدة أن الأكياس العنكبوتية تكون خلقية في معظم الحالات، وتنشأ من أحد الأغشية السحائية المحيطة بالدماغ، وتحتوي على السائل الدماغي الشوكي. وغالبا ما تبقى من دون أعراض، لكن بعضها قد يتوسع ويسبب ضغطا على التراكيب المجاورة، ما يستدعي التدخل الطبي.

وأشار إلى أن جراحات المناظير أحدثت تطورا في علاج أمراض قاع الجمجمة، إذ تتيح الوصول إلى المناطق العميقة عبر الممرات الطبيعية من خلال فتحتي الأنف والجيوب الأنفية، من دون الحاجة إلى شق كبير في فروة الرأس أو فتح الجمجمة وإزاحة أنسجة الدماغ للوصول إلى موضع الإصابة.

وأضاف أن استخدام المنظار يتيح الوصول إلى المنطقة المستهدفة بطريقة أقل تدخلا، ويحد من الإجراءات الجراحية المرتبطة بالوصول التقليدي إلى المناطق العميقة من الدماغ، التي قد تتطلب شق الجمجمة وفتح الأغشية المحيطة بالدماغ والتعامل مع أنسجته.