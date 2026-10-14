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المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين الأولية لغرف التجارة

  • 14 أكتوبر 2026
  • 12:25
المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين الأولية لغرف التجارة

خبرني  - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026، وفقا لنظام الغرف التجارية كما قامت لجان الإشراف بنشر الجداول الأولية في مقراتها في الغرف التجارية.

وبينت الهيئة أن الجداول التي تم نشرها تشمل جدول الناخبين الأولي لغرف التجارة (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الأولي لغرف التجارة ( المؤسسات غير المسددة للرسوم )، على أن يقدم الاعتراض على الجداول الأولية لدى لجنة الإشراف على الانتخابات في موقعها في مقر غرفة التجارة المختصة خلال ثلاثة أيام تبدأ من الأربعاء الموافق 14/10/2026 وحتى الجمعة الموافق 16/10/2026.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم السبت الموافق 5/12/2026 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة للغرف التجارية، يتم تأجيل موعد الاقتراع ليوم السبت الموافق 12-12-2026 بمن حضر.

للاطلاع على جداول الناخبين الأولية لغرف التجارة (اضغط هنا).

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