أنصار الله تعلن استهداف أرامكو ومطار الرياض

خبرني - أعلنت جماعة أنصار الله، الأربعاء، استهداف أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، فيما أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الجماعة باتجاه العاصمة وتدميره.

ولم يتضمن إعلان المتحدث العسكري باسم الجماعة تفاصيل عن نتائج الهجمات. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت اندلاع حريق محدود في مبنى إداري تابع لأرامكو في الظهران مساء الثلاثاء، من دون إصابات أو وفيات.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية، الأربعاء، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله باتجاه الرياض وتدميره، بعدما أفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في منشور على منصة إكس، إن قوات التحالف اعترضت الصاروخ ودمرته.

وكانت السلطات قد أرسلت تحذيراً عبر الهواتف من "تهديد جوي معاد"، داعية السكان إلى البقاء في المنازل أو في أماكن آمنة بعيداً عن النوافذ والأبواب، قبل أن تعلن بعد دقائق انتهاء التهديد.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السعودية إصابة أربعة أشخاص جرّاء سقوط حطام صاروخين اعترضتهما فوق الرياض، واندلاع حريق في مبنى تابع لشركة أرامكو في الظهران شرقي المملكة، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله.

وقال الدفاع المدني السعودي إن المصابين هم امرأتان ورجل وطفل، وإن حطام الصاروخين اللذين أطلقتهما الجماعة ألحق أضراراً محدودة بخمسة عشر منزلاً في العاصمة.

وأفاد مسؤول بوزارة الطاقة السعودية بأن هجوماً استهدف مبنىً إدارياً لأرامكو مساء الثلاثاء، متسبباً في "حريق محدود"، من دون إصابات أو وفيات.