ممثلون أنهوا حياتهم في سن مبكرة

خبرني - لا يزال محبو مسلسل "بريكينغ باد" (Breaking Bad) يعيشون حالة من الصدمة عقب وفاة أحد أبرز نجوم العمل.

ففي 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 أُعلن رسمياً عن وفاة الممثل الأميركي آر جي ميتي (RJ Mitte) عن عمر ناهز 34 عاماً . واشتهر ميتي بتجسيده شخصية والتر وايت جونيور، نجل والتر وايت، أستاذ الكيمياء الذي تحول إلى عالم الجريمة تحت اسم "هايزنبورغ" في واحدة من أشهر حبكات الدراما التلفزيونية.

ووفقاً لعدد من المصادر، أقدم ميتي، الذي عانى من الشلل الدماغي، على إنهاء حياته لأسباب لم تتضح بعد.

فيما أعادت هذه الحادثة إلى الواجهة قصص عدد من نجوم السينما الذين رحلوا في سن مبكرة وهم في ذروة عطائهم الفني.

بيغ إنت ويسل

اعتبر كثيرون أن الممثلة البريطانية بيغ إنتويسل (Peg Entwistle)، المولودة في 5 فبراير (شباط) 1908، كانت تملك المقومات اللازمة لتحقيق شهرة واسعة في عالم التمثيل. وبعد تجارب ناجحة على مسارح برودواي، حاولت شق طريقها في هوليوود، لكنها واجهت صعوبات كبيرة في الحصول على أدوار سينمائية بارزة، ولم تظهر سوى في فيلم واحد هو "13 امرأة" عام 1932.

كما زادت متاعبها الشخصية بعد طلاقها عام 1929 وتأثرها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي رافقت فترة الكساد الكبير. وفي 16 سبتمبر (أيلول) 1932، تركت رسالة وداع قبل أن تتسلق لافتة "هوليوودلاند" وتقفز من أعلى حرف H، لتفارق الحياة عن عمر 24 عاماً.

وبمرور الوقت، أصبحت قصتها جزءاً من تاريخ هوليوود، وساهمت وفاتها المأساوية في ترسيخ صورة لافتة هوليوود كرمز للأحلام التي تحطمت في صناعة السينما.

كارول لانديس

حققت الممثلة الأميركية كارول لانديس (Carole Landis)، المولودة في 1 يناير (كانون الثاني) 1919، شهرة واسعة خلال أربعينيات القرن الماضي، خاصة بعد مشاركتها في فيلم "مليون سنة قبل الميلاد". إلا أن حياتها الشخصية شهدت اضطرابات متلاحقة أثرت على مسيرتها.

ومع انتهاء عقدها مع استوديو "فوكس القرن العشرين"، كانت لانديس تمر بأزمة عاطفية معقدة، إذ كانت تستكمل إجراءات طلاقها الرابع، وفي الوقت نفسه سعت للارتباط بالممثل البريطاني ريكس هاريسون (Rex Harrison) الذي كان متزوجاً ورفض التخلي عن حياته الزوجية.

وفي 5 يوليو (تموز) 1948، تركت لانديس رسالة أخيرة في منزلها بمدينة لوس أنجلوس، قبل أن تتناول جرعة كبيرة من المنومات، لتفارق الحياة عن عمر 29 عاماً.

فريدي برانز

برز الممثل والكوميدي الأميركي فريدي برانز (Freddie Prinze)، المولود في 22 يونيو (حزيران) 1954، كواحد من أبرز الوجوه الشابة في السبعينيات بفضل مشاركته في المسلسل الكوميدي "Chico and the Man"، الذي عرض بين عامي 1974 و1978. وبفضل موهبته وشعبيته الكبيرة، توقع كثيرون له مستقبلاً واعداً في عالم التمثيل.

غير أن حياته شهدت منعطفاً مأساوياً في 28 يناير 1977، حين كان يعاني من أزمة نفسية حادة واكتئاب دفعاه إلى تلقي العلاج بالأدوية المهدئة.

وأثناء وجود وكيل أعماله مارفين سنايدر (Marvin Snyder) في شقته، أخرج برانز مسدساً وأطلق النار على نفسه. ورغم نقله إلى المستشفى، توفي متأثراً بإصابته الخطيرة، لتنتهي مسيرته الفنية وحياته وهو في الثانية والعشرين من عمره.