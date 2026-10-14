كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم لقاءً ترحيبيًا بالطلبة الجدد للعام الجامعي 2026/2027

نظّمت كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية لقاءً ترحيبيًا بالطلبة الجدد للعام الجامعي 2026/2027، بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور علاء الحسبان، ونائب العميد الدكتور محمد الوحش، ورئيس قسم الصيدلة الدكتورة وسن جرار، ونائب رئيس القسم الدكتورة روان الحويطات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وذلك في إطار حرص الكلية على تهيئة الطلبة للانطلاق في مسيرتهم الجامعية، وتعريفهم بالبيئة الأكاديمية ومتطلبات الدراسة في تخصص الصيدلة.

واستهلّ عميد الكلية الأستاذ الدكتور علاء الحسبان اللقاء بكلمة ترحيبية هنّأ فيها الطلبة بمناسبة التحاقهم بالكلية، مرحّبًا بهم ضمن أسرتها الأكاديمية، ومؤكدًا حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية متكاملة تشجّع على التميّز والإبداع والبحث العلمي، وتسهم في إعداد صيادلة مؤهلين يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات العملية اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصيدلاني وتلبية احتياجات المجتمع. كما أكّد أهمية الالتزام بالقيم الجامعية، والتحلّي بالمسؤولية والانضباط، والاستفادة من الفرص الأكاديمية والأنشطة العلمية والطلابية التي تسهم في إثراء تجربتهم الجامعية وصقل شخصياتهم.

من جانبه، أكّد نائب العميد الدكتور محمد الوحش أهمية اندماج الطلبة في الحياة الجامعية منذ بداية دراستهم، مشيرًا إلى أن المرحلة الجامعية تمثّل محطة أساسية في بناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني. وحثّ الطلبة على المثابرة والاجتهاد، وتنظيم أوقاتهم، والاستفادة من خبرات أعضاء الهيئة التدريسية وتوجيهاتهم، إلى جانب الحرص على المشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات العلمية التي تعزّز معارفهم وتطوّر مهاراتهم، وتربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.

وقدّمت رئيس قسم الصيدلة الدكتورة وسن جرار شرحًا حول الخطة الدراسية ومتطلبات البرنامج الأكاديمي، موضحةً طبيعة المساقات الدراسية وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجامعية، بما يساعد الطلبة على فهم متطلبات تخصصهم والتخطيط لمسيرتهم الدراسية بصورة سليمة. كما شدّدت على أهمية تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي، وبناء علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل، والالتزام بأخلاقيات المهنة الصيدلانية منذ المراحل الأولى للدراسة.

بدورها، استعرضت نائب رئيس القسم الدكتورة روان الحويطات دور القسم في متابعة الطلبة وإرشادهم خلال مراحل دراستهم، مؤكدةً اهتمام الكلية بتقديم الدعم الأكاديمي والإرشاد اللازمين، ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي قد تواجههم في بداية مسيرتهم الجامعية. كما أشارت إلى أهمية تنمية قدراتهم العلمية والعملية، وتعزيز وعيهم بالتطورات الحديثة في العلوم الصيدلانية ومجالات الرعاية الصحية، بما يؤهلهم للتميّز في حياتهم الأكاديمية والمهنية مستقبلًا.

وفي ختام اللقاء، أُتيح للطلبة فرصة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول الخطة الدراسية والأنظمة الجامعية ومتطلبات الدراسة، حيث جرى تقديم التوضيحات اللازمة والإجابة عن استفساراتهم، في أجواء تفاعلية عكست حرص الكلية على التواصل المباشر مع طلبتها وتوفير بداية جامعية واضحة وداعمة لهم، بما يعزّز اندماجهم في الحياة الجامعية ويحفّزهم على تحقيق النجاح والتميّز.