أ.د. قموه من عمّان الأهلية يشارك بأبحاث علمية بإجتماع الأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات

خبرني - شارك الأستاذ الدكتور يزن قموه، عضو هيئة التدريس في قسم علم البصريات بكلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمّان الأهلية، بفعاليات الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات (American Academy of Optometry 2026)، الذي عُقد في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقدّمًا مشاركتين بحثيتين تناولتا قضايا مهمة في مجال صحة العيون على المستويين المحلي والعالمي. وجاءت المشاركة البحثية الأولى بعنوان «مدى التزام الأطفال بارتداء النظارات الطبية بعد الكشف عن مشكلات الإبصار من خلال برنامج فحص النظر بقيادة المعلمين»، حيث استعرضت نتائج دراسة أُجريت في الأردن حول مدى التزام طلبة المدارس بارتداء النظارات الطبية والعوامل المؤثرة في ذلك، مع تسليط الضوء على دور المعلمين في المتابعة وتعزيز استدامة التدخلات الصحية المدرسية. أما المشاركة البحثية الثانية، فجاءت بعنوان «نتائج المسح التعاوني العالمي لعام 2023 حول القوى العاملة في رعاية العيون من اختصاصيي علم البصريات وأطباء العيون»، وذلك ضمن تعاون بحثي دولي مع المجلس العالمي لعلم البصريات (WCO). وتناولت الدراسة التوزيع الجغرافي للقوى العاملة في قطاع رعاية العيون، والتفاوت في توافر الكوادر المتخصصة بين دول العالم، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي لتطوير خدمات صحة العيون وتحسين فرص الوصول إليها. وعلى هامش المؤتمر، شارك الأستاذ الدكتور قموه في الاجتماع السنوي لمنظمة الخدمات البصرية التطوعية الدولية (VOSH International)، وحصل على جائزة ضمن برنامج نقل التكنولوجيا (Technology Transfer Program)، تقديرًا للجهود المبذولة في دعم خدمات رعاية العيون وتطوير قدرات المؤسسات العاملة في هذا المجال، ولا سيما في المجتمعات ذات الاحتياجات المرتفعة.