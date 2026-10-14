القبض على محتال إلكتروني أوهم مواطنين ببيع هواتف بالأقساط

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وخلال تعاملهم مع عدد من الشكاوي تقدّم بها مواطنون إثر تعرّضهم للاحتيال المالي الإلكتروني بعد تواصلهم مع إحدى الصفحات الإلكترونية التي تقوم بعرض هواتف للبيع بالأقساط والطلب منهم بدفع مبالغ مالية أولية (عربون) والاحتيال عليهم بعد ذلك وسرقة المبلغ، حيث تمكّنت الوحدة من تحديد ذلك الشخص المحتال الذي أنشأ تلك الصفحة واحتال على المواطنين خلالها.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد موقع ذلك الشخص ومداهمته وإلقاء القبض عليه ومن خلال التحقيقات تبيّن اشتراك ثلاثة أشخاص معه، ألقي القبض على أحدهم والبحث جارٍ عن اثنين آخرين، وبتفتيش مكان إقامة المقبوض عليهما ضُبطت مبالغ مالية كبيرة وساعات يد ومصوغات ذهبية، وجرى التحفظ عليها جميعاً وسيتم إحالتهما للقضاء.

وجدّد الناطق الإعلامي إهابته بالجميع، ضرورة توخّي الدّقة والحذر عند عمليات الشراء والبيع الإلكتروني وعدم التعامل مع الصفحات المشبوهة وغير الموثّقة وتجنّبها والتّوثّق دوما قبل إرسال الأموال إلكترونيًا؛ تجنبًا لتعرّضهم للاحتيال المالي الإلكتروني.