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د. شلبي من عمّان الأهلية يشارك ببرنامج إيراسموس+ للتبادل الأكاديمي في هنغاريا

  • 14 أكتوبر 2026
  • 12:01
د شلبي من عمّان الأهلية يشارك ببرنامج إيراسموس للتبادل الأكاديمي في هنغاريا

خبرني - شارك الدكتور أحمد شلبي من كلية الآداب والعلوم في جامعة عمّان الأهلية ، ببرنامج إيراسموس + للتنقل الأكاديمي الدولي، من خلال زيارة أكاديمية إلى جامعة إيوتفوش لوراند (Eötvös Loránd University – ELTE)  في العاصمة الهنغارية بودابست، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين مؤسسات التعليم العالي. 
وخلال الزيارة، التقى الدكتور شلبي عددًا من الأكاديميين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الهنغارية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين في مجالات التدريس والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي والثقافي، إلى جانب استكشاف فرص مستقبلية لبناء شراكات أكاديمية وبحثية تسهم في توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات التعليمية الأوروبية. 
كما ألقى الدكتور شلبي محاضرة أكاديمية بعنوان إعادة النظر في مفهوم الاستغراب: رؤى من الأدب العربي المعاصر المكتوب باللغة الإنجليزية في المهجر 
(Occidentalism Revisited: Insights from Contemporary Anglophone Arab Diasporic Literature) 
وتناولت المحاضرة مفهوم الاستغراب وتمثّلات الغرب في الأدب العربي المعاصر المكتوب باللغة الإنجليزية، مع التركيز على تجارب الكتّاب العرب في المهجر، وكيف أسهمت تجارب الهجرة واللجوء والاغتراب في إعادة تشكيل صورة الغرب في الأدب الأنجلوفوني العربي المعاصر.
 وشهدت المحاضرة تفاعلًا ونقاشًا أكاديميًا حول التقاطعات بين الأدب ودراسات ما بعد الاستعمار والهجرة والهوية الثقافية.

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