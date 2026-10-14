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العمل: 500 دينار لتصويب أوضاع العمال غير الحاصلين على تصاريح عن السنوات السابقة

  • 14 أكتوبر 2026
  • 11:40
العمل 500 دينار لتصويب أوضاع العمال غير الحاصلين على تصاريح عن السنوات السابقة

خبرني - وجهت وزارة العمل الأربعاء، رسالةً إلى العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات، ممن دخلوا المملكة لأغراض غير العمل (كالسياحة، أو العلاج، أو التعليم) ويتواجدون حالياً في سوق العمل الأردني دون أن يستصدروا تصريح عمل طوال فترة إقامتهم في الأردن، للاستفادة من قرار "قوننة وتوفيق الأوضاع" الذي أصدره مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن هذه الفئة من العمالة، بما فيها العمالة المنزلية التي لم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، يمكنها الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع المستمرة حتى 1/12/2026، وذلك بإصدار تصاريح عمل ودفع رسومها، مع دفع مبلغ 500 دينار فقط عن كافة السنوات السابقة التي قضوها في المملكة.

وأضاف الزيود أنه بإمكان أصحاب العمل أو أرباب المنازل مراجعة وزارة العمل لإتمام إجراءات إصدار تصاريح العمل للعاملين لديهم، وفقاً للمهن المحددة.

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