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الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي في العاصمة كانبرا

  • 14 أكتوبر 2026
  • 11:38
الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي في العاصمة كانبرا

خبرني - ركزت مباحثات جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس الوزراء الأسترالي آنتوني ألبانيزي في العاصمة كانبرا، اليوم الأربعاء، على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين.

وأكد جلالته، خلال المباحثات، أن العلاقات بين الأردن وأستراليا مستمرة في النمو وتكتسب أهمية متزايدة، معربا عن الحرص على تعميق الشراكة، خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية.

وثمن جلالة الملك دور أستراليا في دعم جهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة، خاصة بما يتعلق بغزة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكد جلالته ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي مساعيه للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، والتي تمتد تبعاتها إلى الإقليم بأكمله.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أهمية الاستمرار في تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون في عدة مجالات.

وثمن ألبانيزي مساعي الأردن، بقيادة جلالة الملك، لتحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد، ودعم المملكة للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى أستراليا جانتي قلاجوقة.

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