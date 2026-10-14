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بعد تناول المشروبات الروحية معه.. امراة تتقدم بشكوى بحق شخص لامس رقبتها

  • 14 أكتوبر 2026
  • 11:21
بعد تناول المشروبات الروحية معه امراة تتقدم بشكوى بحق شخص لامس رقبتها

خبرني - أيدت محكمة صلح جزاء غرب عمان حكمًا بحبس متهم لمدة ستة أشهر بعد إدانته بجرم المداعبة المنافية للحياء، وردت اعتراضه لعدم تقديمه بينات من شأنها تغيير نتيجة القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة حدثت في فندق بمنطقة بركة السباحة، حيث وافقت المشتكية على تناول المشروبات الروحية مع شخصين، قبل أن تكتشف أن أحدهما يصورها بهاتفه دون علمها.

وبحسب ملف الدعوى، شاهدت المشتكية مقطع فيديو يظهرها أثناء تناول المشروبات، فطلبت الشرطة، وعندها وضع المتهم المعترض يده على شعرها وتحسس منطقة الرقبة، وقال لها: «خلينا نحلها»، فيما كان أحد المشتكى عليهما قد وجه إليها عبارة: «النساوين عنا خيار وفقوس والنساوين عندكو فواكه».

وكان الحكم السابق قد قضى بحبس المتهم سنة واحدة والرسوم، قبل تخفيض العقوبة إلى ستة أشهر بعد إسقاط المشتكية حقها الشخصي.

وقررت المحكمة قبول الاعتراض شكلًا، لكنها ردته موضوعًا بعد أن وجدت أن المتهم لم يقدم بينات من شأنها تغيير الحكم السابق، وأيدت إدانته والعقوبة الصادرة بحقه.

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