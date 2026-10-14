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انهيار جزئي لمبنى قيد الإنشاء في ( تل أبيب ) و انتشال 3 عمال - فيديوهات

  • 14 أكتوبر 2026
  • 11:12
انهيار جزئي لمبنى قيد الإنشاء في تل أبيب و انتشال 3 عمال فيديوهات

خبرني - شهدت مدينة تل أبيب، الأربعاء، انهيارًا جزئيًا في مبنى قيد الإنشاء، ما استدعى تدخل فرق الإنقاذ والإسعاف التي توجهت إلى الموقع للبحث عن عالقين.

ووقع الانهيار في مبنى غير مأهول بالسكان في شارع «نحلات بنيامين»، حيث أظهرت مقاطع مصورة كتلًا خرسانية وأنقاضًا متناثرة، فيما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول المنطقة لتسهيل عمل فرق الطوارئ.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج ثلاثة عمال كانوا عالقين داخل المبنى، فيما استمرت عمليات البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

ولم تصدر حتى الآن حصيلة نهائية للإصابات أو حجم الأضرار، في حين بدأت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الانهيار ومدى الالتزام بإجراءات السلامة في موقع البناء.

 

 

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