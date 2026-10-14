معلم يطلق مبادرة من راتبه الخاص لحماية 40 ألف طالب من التدخين في عجلون

خبرني - أطلق المعلم الأردني محمد خالد المومني، من محافظة عجلون شمالي المملكة، مبادرة تطوعية بعنوان «أنفاس نقية»، تهدف إلى توعية أكثر من 40 ألف طالب وطالبة بمخاطر التدخين ومختلف أشكال التبغ، من خلال أنشطة مدرسية وتفاعلية تستهدف نحو 1500 شعبة صفية في مدارس المحافظة.

وتعتمد المبادرة على التمويل الذاتي، إذ يتكفل المومني بتغطية تكاليف المطبوعات التوعوية والجوائز النقدية والعينية من راتبه الشخصي، من دون تحميل وزارة التربية والتعليم أي أعباء مالية.

وتتضمن المبادرة توزيع 1500 مطبوعة توعوية من الورق المقوّى، لتعليقها في أماكن بارزة داخل الغرف الصفية طوال العام الدراسي، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر التدخين لدى الطلبة وترسيخ الرسائل الصحية في البيئة المدرسية.

كما تشمل إطلاق معرض رقمي تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتيح للطلبة المشاركة بأعمال إبداعية تتناول أضرار التدخين، من بينها الرسومات ومقاطع الفيديو والمجسمات، ضمن مسابقة تعتمد التصويت الإلكتروني بمشاركة أولياء الأمور وأفراد المجتمع المحلي.

وتهدف هذه الآلية إلى توسيع نطاق التوعية خارج المدارس، وإشراك الأسر في تعزيز السلوكيات الصحية لدى أبنائها، من خلال التفاعل مع الأعمال التي يقدمها الطلبة.

وبحسب تفاصيل المبادرة، سيعيد الطلبة أعمالهم الفنية إلى الغرف الصفية بعد تصويرها وإدراجها في المعرض الرقمي، لتعليقها على الجدران، بما يضمن استمرار الاستفادة منها بوصفها وسائل توعوية داخل المدارس.

ورصدت المبادرة جائزة نقدية بقيمة 40 ديناراً أردنياً لصاحب المركز الأول، إلى جانب جوائز عينية وتذكارية لأصحاب أفضل عشرة أعمال، على أن يجري تكريم الفائزين خلال حفل رسمي.

وتسعى مبادرة «أنفاس نقية» إلى تعزيز دور المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي في الوقاية من التدخين، وتشجيع الطلبة على المشاركة في نشر الوعي الصحي من خلال الأنشطة الإبداعية والتقنيات الرقمية.