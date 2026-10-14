السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض

خبرني - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، فيما أفادت وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية في المدينة، وإرسال السلطات إنذارا عبر الهواتف حذر من "تهديد جوي".

وجاء في الإنذار الذي تلقاه سكان في الرياض: "تتعرض المنطقة لتهديد جوي معاد، يرجى التصرف بهدوء والبقاء في المنزل أو مكان آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب والاستمرار في اتباع تعليمات الدفاع المدني"، قبل أن يُرفع بعد دقائق.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أفادت، ليل الثلاثاء على الخميس، نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني، بإصابة أربعة أشخاص، بينهم امرأتان ورجل وطفل، وتعرض 15 منزلا لأضرار محدودة، إثر سقوط حطام صاروخين جرى اعتراضهما فوق الرياض.

وقال المتحدث إن ميليشيا الحوثي أطلقت الصاروخين، وإن الدفاعات الجوية اعترضتهما ودمرتهما.