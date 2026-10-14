6 مليارات دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام

خبرني - أظهر تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" لشهر أيلول 2026، أن قيمة الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية بلغت نحو 6.02 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي، من خلال نحو 130.33 مليون حركة مالية نُفذت عبر نظام "جوموبي".

وبحسب التقرير، بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 3.1 ملايين مستخدم مع نهاية أيلول الماضي، بارتفاع نسبته 1.3% عن الشهر السابق، يشكل الأردنيون منهم 87.3%، في حين بلغت نسبة المستخدمين من غير الأردنيين 12.7%.

وبلغ عدد الحركات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية خلال أيلول الماضي 17.32 مليون حركة، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بشهر آب الماضي، الذي سجل 17.67 مليون حركة.

وأشار التقرير إلى أن تحويل الأموال استحوذ على النسبة الكبرى من الحركات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية، بنسبة 81.19%، تلاه الشراء بنسبة 18.38%، ثم السحب النقدي بنسبة 0.32%، والإيداع بنسبة 0.12%.

أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة تحويل الأموال 554.2 مليون دينار خلال أيلول الماضي، فيما سجلت عمليات الشراء 171.3 مليون دينار، والسحب النقدي 9.9 ملايين دينار، والإيداعات 3.9 ملايين دينار.

وبلغت القيمة الإجمالية للحركات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية خلال أيلول الماضي نحو 739 مليون دينار، بانخفاض نسبته 4% مقارنة بشهر آب الماضي، الذي سجل نحو 770 مليون دينار.

و"جوموبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتيح تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية، وكذلك التحويلات من وإلى الحسابات البنكية.