مركز «عدالة» ينظّم سلسلة ثلاث دورات تدريبية لتعزيز مهارات عاملات المنازل في مجالاتالسلامة وإدارة النزاعات

خبرني - نظّم مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة هينرش بُل - مكتب فلسطين والأردن ، سلسلة متكاملة من ثلاث دورات تدريبية بعنوان «السلامة وإدارة النزاعات». بمشاركة 51 عاملة منزل، بالإضافة لمشاركة نخبة من المحاضرين والمدربين المتخصصين، بحيث ركّزت الدورات على تطوير المهارات الحياتية والمهنية، وتعزيز السلامة الشخصية والرقمية، من خلال نقاشات تفاعلية غنية وتمارين تطبيقية.

أبدت التدريبات أجواء حيوية تجسد في روح التعلم والرغبة الحقيقية في تطوير المهارات الحياتية والمهنية. وتناولت الدورات مهارات التواصل والتعبير عن الرأي بثقة مطلقة، والتخطيط للمهام اليومية وإدارة الوقت، والتعامل مع الخلافات وحلّ النزاعات. وأتاحت الأنشطة التفاعلية للمشاركات مناقشة مواقف عملية ترتبط ببيئة العمل والحياة اليومية.

وتناولت التدريبات جوانب السلامة الرقمية والقانونية، من خلال تعريف المشاركات بأبرز بنود قانون الجرائم الإلكترونية، وتسليط الضوء على مختلف أشكال العنف الرقمي، بما فيها التهديد، والتنمر، والابتزاز الإلكتروني، و المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت. كما تعرّفت المشاركات إلى أساليب الحماية الذاتية وآليات الإبلاغ عن الانتهاكات الإلكترونية، فضلاً عن التعريف الشامل بمنصة «حماية» التابعة لوزارة العمل الأردنية وكيفية الاستفادة من خدماتها للإبلاغ عن الانتهاكات.

و تندرج هذه الدورات ضمن جهود مركز «عدالة» المستمرة لتعزيز الوعي الحقوقي والقانوني لدى عاملات المنازل، و دعم قدراتهن على التعامل مع التحديات اليومية و المخاطر الرقمية من خلال تزويدهن بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق السلامة الشخصية والرقمية، ما يسهم في تعزيز شعورهن بالأمان والثقة في حياتهن المهنية والمجتمعية.