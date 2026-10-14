بلديات أردنية تطرح عطاءات لشراء بنادق تخدير الكلاب الضالة

خبرني - بدأت بلديات أردنية اتخاذ إجراءات لشراء بنادق تخدير ومستلزماتها، بهدف التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة والإمساك بها ونقلها إلى مراكز الإيواء المخصصة، وذلك في أعقاب موافقة وزارة الداخلية على شراء واستخدام 280 بندقية تخدير في مختلف محافظات المملكة.

وفي هذا السياق، أعلنت بلدية الرويشد، شرقي الأردن، طرح عطاء لاستدراج عروض لشراء بنادق تخدير وأسهم مخصصة للإمساك بالكلاب الضالة، ضمن التوجه الحكومي لمعالجة ظاهرة انتشارها، بما يراعي السلامة العامة ومبادئ الرفق بالحيوان.

وأوضحت البلدية، في إعلان رسمي اطلع موقع خبرني عليه، أن العطاء طُرح عبر نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS)، في إطار خطة تحديث القطاع العام والتحول الإلكتروني والرقمي، واستناداً إلى كتاب صادر عن رئاسة الوزراء.

ودعت البلدية الجهات الراغبة في المشاركة إلى الدخول إلى نظام الشراء الإلكتروني الأردني للاطلاع على تفاصيل العطاء ومتطلباته، مشيرة إلى أن رقمه هو (2026004124).

ويأتي طرح العطاء عقب موافقة وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، على طلب البلديات ومجالس الخدمات المشتركة شراء واستخدام 280 بندقية تخدير ومستلزماتها، بهدف تعزيز جهود التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة في مختلف محافظات المملكة.

وتهدف الموافقة إلى تمكين البلديات من الإمساك بالكلاب الضالة ونقلها إلى مراكز الإيواء التي أُنشئت لهذه الغاية، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بانتشارها، مع مراعاة مبادئ الرفق بالحيوان.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن استخدام بنادق التخدير سيخضع لضوابط وشروط محددة، تشمل إجراءات الاستيراد والتخزين والترخيص، على أن يقتصر استخدامها على موظفين مخولين ومدربين لهذه المهمة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الحكومية لمعالجة مشكلة الكلاب الضالة بوسائل تراعي السلامة العامة ومعايير الرفق بالحيوان.