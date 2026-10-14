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مخدرات محمولة بالبالونات.. الجيش الأردني يحبط محاولتي تهريب

  • 14 أكتوبر 2026
  • 09:47
مخدرات محمولة بالبالونات الجيش الأردني يحبط محاولتي تهريب

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الأربعاء، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة، بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية جاهزية وحدات حرس الحدود للتعامل مع محاولات التسلل والتهريب، بكفاءة وحزم ، لحماية أمن الوطن واستقراره.

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