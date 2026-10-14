الأردن: إغلاق أكثر من 60 صفحة إلكترونية لبيع زيت الزيتون

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضبط نحو 500 كيلوغرام من زيت الزيتون التونسي المشتبه بغشه في عدد من المحافظات، وإغلاق أكثر من 60 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تبيع زيت الزيتون، ضمن حملاتها الرقابية الهادفة إلى مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين.

وأكدت المؤسسة في تصريحات لإذاعة عين تكثيف جهودها الرقابية على زيت الزيتون المتداول في الأسواق الأردنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددة على أن الحفاظ على جودة المنتج وسلامته يمثل أولوية، ولا سيما أن زيت الزيتون الأردني يُعد من المنتجات المعروفة بجودتها.

وأوضحت أن الحملات الرقابية شملت متابعة عمليات بيع زيت الزيتون عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأسفرت عن إغلاق أكثر من 60 صفحة وإحالتها إلى وحدة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي ما يتعلق بالضبطيات، أفادت المؤسسة بأنها ضبطت في عدد من المحافظات نحو 500 كيلوغرام من زيت الزيتون التونسي المشتبه بغشه، وجرى التحفظ على الكمية تمهيداً لإخضاعها للفحوصات اللازمة، للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج.

وشددت المؤسسة على مواصلة تكثيف الرقابة على زيت الزيتون، ومتابعة مصادره وطرق تداوله، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتصدي لمحاولات الغش والتلاعب بجودة المنتجات المعروضة في الأسواق.

ودعت المستهلكين إلى توخي الحذر عند شراء زيت الزيتون، خصوصاً عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والحرص على التعامل مع مصادر موثوقة، تجنباً لشراء منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات المعتمدة.