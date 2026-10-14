تحذير أردني من مكاتب سياحية غير مرخّصة

خبرني - دعت وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، إلى ضرورة التأكد من ترخيص وتصنيف مكاتب السياحة والسفر قبل الحجز أو شراء البرامج والرحلات السياحية، حفاظا على حقوقهم، وتجنبا للتعرض للاحتيال أو الوقوع ضحية العروض الوهمية.

وأكّدت الوزارة أهمية التعامل مع المكاتب المرخصة أصوليا، والالتزام بالتشريعات الناظمة لممارسة المهن والأنشطة السياحية، مشيرة إلى أن ممارسة المهن والأنشطة السياحية وتقديمها عبر المواقع الإلكترونية والبرامج والمنصات الرقمية تتطلب الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا لأحكام قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وينص قانون السياحة في المادة (9) على جواز ممارسة المهن والأنشطة السياحية المحددة في القانون بعد الحصول على الموافقة المقررة، فيما تحدد المادة (21) العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، والتي قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو كلتا العقوبتين، وفقًا للحالات المنصوص عليها في المادة.

كما دعت الوزارة إلى التحقق من ترخيص المكاتب وتصنيفها قبل إتمام الحجوزات أو تحويل أي مبالغ مالية، وذلك بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار على الرقم (06) 460 3360، مؤكدةً أهمية الوعي والتحقق المسبق لضمان تجربة سياحية آمنة وحماية حقوق المستفيدين.