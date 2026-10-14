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الأشغال تنهي أعمال توسعة جزء من طريق إربد–عجلون

  • 14 أكتوبر 2026
  • 09:15
الأشغال تنهي أعمال توسعة جزء من طريق إربدعجلون

خبرني - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة طريق إربد–عجلون ، بطول كيلومتر واحد تقريبا، وبتمويل من مجلس محافظة إربد، ضمن جهودها لتحسين واقع البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.

وشملت أعمال المشروع الذي أشرفت مديرية أشغال محافظة إربد على تنفيذه، توسعة الطريق وتنفيذ أعمال القطع والتسوية، وإنشاء طبقات الطريق من المواد المختارة والفرشيات، إلى جانب تنفيذ طبقات الخلطات الإسفلتية الرابطة والسطحية وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ المطبات النموذجية والدهانات والعلامات الأرضية، وأعمال الكندرين وفتحات الالتفاف، إضافة إلى إنشاء عبارات أنبوبية لتصريف مياه الأمطار، بما يعزز كفاءة الطريق وسلامة مستخدميه.

وأكدت الوزارة أن إنجاز المشروع يأتي في إطار خططها الرامية إلى تطوير شبكة الطرق الرئيسية، وتحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة العامة، بما يخدم المواطنين وحركة التنقل بين محافظتي إربد وعجلون.

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