تجارة عمّان تدعو أعضاء هيئتها العامة للاطلاع على جداول الناخبين الأولية

خبرني - دعت غرفة تجارة عمّان أعضاء هيئتها العامة إلى الاطلاع على جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026، التي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الاربعاء، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية.

وأوضحت الغرفة أن جداول الناخبين الأولية متاحة للاطلاع عبر الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب، وفي مقر الغرفة، مشيرة إلى أن فترة تقديم الاعتراضات على الجداول تمتد لثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الاربعاء 14 تشرين اول وحتى الجمعة 16 تشرين اول 2026.

وبيّنت الغرفة أنه يحق لكل مؤسسة تجارية لم يُدرج اسمها في جداول الناخبين الأولية، أو وجدت خطأً في البيانات الخاصة بها، أو ترغب في الاعتراض على تسجيل مؤسسة أخرى ضمن تلك الجداول، التقدم بطلب خطي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات في الغرفة، وفق النموذج المعتمد من الهيئة المستقلة للانتخاب، لإدراج اسمها أو تصحيح بياناتها أو تقديم اعتراضها، على أن تُرفق بالطلب الأوراق والوثائق والبيانات التي تثبت صحته، وذلك خلال ثلاثة أيام، اعتباراً من 14 وحتى 16 تشرين اول 2026.

وأكدت الغرفة أهمية قيام أعضاء الهيئة العامة بمراجعة بياناتهم خلال المدة المحددة، لضمان سلامتها واستكمال الإجراءات المتعلقة بممارسة حقهم الانتخابي.

ويُذكر أن موعد الاقتراع لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية مقرر يوم السبت 5 كانون الأول 2026، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تُؤجل عملية الاقتراع إلى السبت 12 كانون الأول 2026.

ودعت الغرفة أعضاءها إلى متابعة الإعلانات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها.