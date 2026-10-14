خبرني - سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض مواصفات هاتف "iPhone Air 2" الذي ستطرحه آبل بهيكل نحيف وسعر منافس.

تبعا للتسريبات سيأتي الهاتف بهيكل مصنوع من التيتانيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (156.2/74.7/5.2) ملم، وسيأتي مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68.

شاشته ستأتي من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1260/2736) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 463 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 3000 nits، ومدعومة بتقنيات HDR10 وDolby Vision.

سيعمل الجهاز بنظام "iOS 27.x"، ومعالج Apple A20 Pro المطور بتقنية 2 نانومتر، ومعالج رسوميات من آبل، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابيات.

كاميرته الأساسية ستكون ثنائية العدسة بدقة (48+48) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وكاميرته الأمامية ستاتي بدقة 18 ميغابيكسل.

ستدعمه آبل أيضا بتقنية Bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية Face ID، وشريحة NFC، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وبطارية سعتها أكبر من سعة بطاريات الجيل الأول من iPhone Air، تعمل مع شحن لاسلكي سريع باستطاعة 20 واط.