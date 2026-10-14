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فاكهة قد تحمي من نوع خطير من بكتيريا المعدة

  • 14 أكتوبر 2026
  • 09:01
فاكهة قد تحمي من نوع خطير من بكتيريا المعدة

خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء صينيون أن مستخلص فاكهة البرقوق الياباني أو الـ"مومي" له خصائص مضادة لبكتيريا الملوية البوابية التي تسبب مشكلات خطيرة في المعدة.
درس الباحثون مستخلصات من 17 نوعا من النباتات والفواكه الصالحة للأكل لتحديد المركبات الطبيعية القادرة على تثبيط بكتيريا الملوية البوابية، وقد أثبت البرقوق الياباني، المعروف أيضا باسم "مومي"، أنه الأكثر فعالية، إذ ودوا أن مستخلص هذه الفاكهة يُثبط نمو البكتيريا، بما في ذلك الأصناف المقاومة للعديد من المضادات الحيوية، علاوة على ذلك، يقلل من نشاط الجينات التي تسمح للبكتيريا بإتلاف خلايا المعدة.

وفي تجارب أُجريت على الفئران، قلل المستخلص من الالتهاب وعزز ترميم الغشاء المخاطي للمعدة. كما أكدت التجارب التي أُجريت على الخلايا البشرية خصائصه الوقائية.

واكتشف العلماء أن الأحماض العضوية الموجودة في هذه الفاكهة قد تلعب دورا هاما، إذ تتفاعل هذه المركبات مع بروتين CagA، الذي يساعد البكتيريا على إتلاف الخلايا ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ونوه القائمون على الدراسة إلى أن نتائج أبحاثهم مبنية على تجارب أجريت على الفئران المخبرية والخلايا البشرية، ولا تثبت بشكل قاطع أن تناول هذه الفاكهة قد يساعد في القضاء على العدوى عند البشر، لكنها تبشّر بنتائج واعدة في استغلال البرقوق الياباني لتطوير علاجات لبكتيريا الملوية البوابية.

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