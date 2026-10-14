أسباب ازدياد السكتات الدماغية عند الشباب

خبرني - كشف ألكسندر ميلرزانوف نائب المدير التنفيذي لمعهد الفيزياء الحيوية المستقبلية في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا عن الأسباب التي تزيد حالات السكتات الدماغية عند الشباب.

وقال في مقابلة مع موقع "ميل.رو" الروسي:"هذه الظاهرة تعكس اتجاها عالميا مقلقا، إذ تشير بيانات باحثين أمريكيين إلى أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و54 عامًا قد تضاعفت تقريبًا خلال السنوات الـ27 الماضية، على الرغم من انخفاض معدل تشخيص السكتة الدماغية في جميع الأعمار. ويعتقد الباحثون أن هذا الارتفاع قد يعود إلى ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، والرجفان الأذيني، وتعاطي المواد المؤثرة على العقل".

وأضاف:"يرتبط هذا التوجه في المقام الأول بنمط الحياة. فتحسين التشخيص يؤدي إلى علاج أسرع، ولكنه لا يمنع حدوث السكتة الدماغية،ولا شك أن التدخين وتعاطي المواد السامة، بما فيها المواد المؤثرة على العقل، يلعبان دورا هاما في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن غيرها من وظائف الجسم، ومن المهم أيضا ملاحظة أن الإفراط في تناول الأطعمة منخفضة الجودة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون الحيوانية يزيد احتمالية الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية، اجتماع هذه العوامل يشكل نمط حياة عالي المخاطر ويؤدي إلى نتائج وخيمة".

الحل: التوعية والوقاية

وفقا للخبير، يمكن تغيير هذا الوضع من خلال تشجيع نمط حياة صحي ونشر الوعي بأهمية الصحة والتغذية السليمة منذ الصغر، وقد بدأ هذا التوجه يظهر بالفعل في المدن الكبرى.

وينصح العالم بمراقبة الصحة بانتظام، حيث يمكن قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب باستخدام وسائل بسيطة ومتوفرة بسهولة، كما لا ينبغي إهمال الفحوصات الطبية الدورية.