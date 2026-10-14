كيميائي يحذر من الإفراط باستخدام الأدوية الفوارة

خبرني - حذر أليكسي بانوف الأستاذ المشارك في قسم التكنولوجيا الحيوية والصيدلة الصناعية بالجامعة الروسية للتقنية من الإفراط بتناول الأدوية الفوارة.

ووفقا له، تحتوي هذه الادوية على الصوديوم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم أو قصر القلب المزمن أو أمراض الكلى أو الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الملوحة أخذ هذا الأمر في الاعتبار.

ويشير بانوف، إلى أنه تضاف إلى تركيبة الأقراص الفوارة مكونات مساعدة لضمان ذوبانها السريع. هذه المكونات لا تحدد فقط التفاعل المميز، بل تحدد أيضا عددا من القيود، ما يجعل هذا الشكل غير مناسب للجميع. ويؤكد أن إحدى خصائص هذه الأقراص هي ارتفاع نسبة الصوديوم فيها.

ويقول: "بالنسبة للشخص السليم، لا يمثل هذا عادة مشكلة، ولكن يجب على الأشخاص المصابين بارتفاع مستوى ضغط الدم، أو قصور القلب المزمن، أو أمراض الكلى، أو الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الملوحة، مراعاة تناول الصوديوم الزائد. إذا تم تناول الدواء عدة مرات في اليوم، فإن مساهمته في تناول الملح اليومي تصبح أكثر أهمية".

ويشير إلى أنه على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي توخي الحذر أيضا، لأنه بعد ذوبان القرص، ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون، ما قد يزيد من الشعور بالامتلاء، ويحفز التجشؤ، ويسبب عدم الراحة.

ويقول: "لا ينصح بابتلاع هذه الأقراص كاملة، لأنها مخصصة فقط للذوبان المسبق في الماء. كما يجب تجنب استخدام كمية قليلة جدا من الماء أو شرب المحلول قبل اكتمال التفاعل، لأن جزء المادة الفعالة قد يتوزع بشكل غير متساو، كما أن استمرار انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون قد يهيج الغشاء المخاطي".

ويشير الطبيب، إلى أن الشركات المصنعة غالبا ما تضيف محليات ونكهات وملونات إلى هذه الأقراص، آمنة لمعظم الناس، ولكن قد يكون لدى البعض حساسية تجاه بعض المكونات، وكذلك مرضى السكري. لذلك يؤكد على ضرورة اختيار شكل الجرعة بناء على الحالة الصحية للمريض وتوصيات الطبيب، وضرورة استخدام الدواء بدقة وفقا للتعليمات.