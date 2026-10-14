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  • الأردني الدباس يتأهل ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط

الأردني الدباس يتأهل ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط

  • 14 أكتوبر 2026
  • 08:49
الأردني الدباس يتأهل ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط

خبرني - تأهّل هاني الدباس، مدير فندق كراون بلازا عمّان، ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق للعام 2026، في إطار جوائز التميز الفندقي في الشرق الأوسط، إحدى أبرز الجوائز المهنية المتخصصة في قطاع الفنادق والضيافة على المستوى الإقليمي.

ويأتي هذا التأهل تقديراً لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 21 عاماً في قطاع الضيافة، وما حققه من إنجازات في الإدارة التشغيلية، وتطوير الأداء المؤسسي، ورفع جودة الخدمات، وبناء الكفاءات البشرية، بما يعكس حضور الخبرات الأردنية وقدرتها على المنافسة في قطاع فندقي إقليمي يشهد تطوراً متسارعاً.

وتُعد جوائز التميز الفندقي في الشرق الأوسط من أبرز المنصات الإقليمية لتكريم التميز في صناعة الضيافة، حيث تدخل عامها الثاني والعشرين في نسخة 2026، وتضم 35 فئة تغطي مختلف التخصصات الفندقية. وتهدف الجوائز إلى إبراز القيادات والكفاءات التي أحدثت أثراً ملموساً في الأداء التشغيلي، وتجربة الضيوف، وتنمية المواهب، والاستدامة والابتكار، وفق معايير تركز على الإنجازات المهنية والنتائج المحققة.

ويمثل تأهل الدباس ضمن أفضل 10 مرشحين محطة مهمة في مسيرته المهنية، التي تدرج خلالها في المناصب القيادية ضمن مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال العالمية، وصولاً إلى قيادة العمليات الفندقية في كراون بلازا عمّان، إلى جانب مساهماته في تطوير القطاع السياحي الأردني من خلال موقعه نائباً لرئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية وعضواً في مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة.

وأكد الدباس أن هذا التأهل يتجاوز التقدير الشخصي ليعكس كفاءة الكوادر الأردنية وقدرتها على المنافسة إقليمياً، مشيراً إلى أن نجاح الإدارة الفندقية لم يعد يُقاس بالمؤشرات المالية وحدها، بل بقدرتها على بناء فرق عمل مؤهلة، وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية وتجربة الضيف والاستدامة، وتحويل التميز إلى ثقافة مؤسسية مستمرة.

وأضاف أن الاستثمار الحقيقي في قطاع الضيافة يبدأ بالإنسان، وأن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وثقافة مهنية تقوم على تمكين الموظفين وتطوير القيادات وصناعة فرص النمو، مؤكداً اعتزازه بتمثيل الأردن وفندق كراون بلازا عمّان في هذه المنافسة الإقليمية.

ومن المقرر إعلان الفائزين خلال حفل جوائز التميز الفندقي في الشرق الأوسط لعام 2026، الذي تستضيفه دبي في 11 تشرين الثاني المقبل، بمشاركة نخبة من قيادات صناعة الفنادق والضيافة في المنطقة.

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