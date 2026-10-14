صندوق النقد يحذر من تداعيات الهجمات على السعودية

خبرني - قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن التطورات الاقتصادية المتسارعة والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي قد يوسعان الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، لا سيما مع الانخفاض الحاد في مساعدات التنمية.

وحثت غورغييفا الدول الأعضاء على الوفاء بتعهداتها وزيادة التمويل المخصص للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، الذي يقدم قروضا بفوائد منخفضة أو من دون فوائد للبلدان منخفضة الدخل، مؤكدة مسؤولية الصندوق في مساعدة الدول على الحصول على التمويل عند الحاجة.

وفي سياق متصل، حذرت غورغييفا من أن الهجمات الأخيرة على السعودية قد تكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتصاعد الصراعات في المنطقة الغنية بالنفط.

وقالت خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك إن الاقتصاد السعودي مهم للمنطقة والعالم، مضيفة أن التطورات الأخيرة قد تكون لها "تبعات سلبية تطال الجميع في كل مكان".

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري في اليمن، إذ أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استمرار عملية "فجر اليمن" لإنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة، فيما أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 2200 عملية استهداف للجماعة. وفي المقابل، أعلن الحوثيون تعرض صنعاء وتسع محافظات لـ104 غارات وضربات صاروخية خلال 24 ساعة، مهددين باستهداف منشآت حيوية في السعودية، التي أدان العليمي الهجمات عليها، مثمنا دعمها لليمن ومؤسساته.