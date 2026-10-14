ضبط مركبة تسير بسرعة 210 كم/ساعة على طريق الأزرق

خبرني - قال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية، النقيب أيمن الحراحشة، الأربعاء، إن الدوريات الخارجية ضبطت مركبة تسير بسرعة تراوحت بين 100 و210 كم/ساعة على طريق الأزرق الزرقاء.

وأضاف الحراحشة، في حديث لـ"المملكة"، أن الدوريات الخارجية تواصل متابعة المخالفات الخطرة والمتحركة، وعلى رأسها مخالفات السرعات العالية، مؤكدا أهمية التزام السائقين بالسرعات المقررة وقواعد وأولويات المرور، والابتعاد عن المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة المرورية.

وأشار إلى أن الحركة المرورية تشهد نشاطا على أغلب الطرق الخارجية، لا سيما حركة المركبات القادمة من محافظات الشمال باتجاه العاصمة عمّان، وفي الاتجاه المقابل، إضافة إلى نشاط الحركة على الطريق الصحراوي وطريق المطار، لافتا إلى عدم وجود عوائق مرورية تذكر على هذه الطرق.

وأوضح الحراحشة أن الحركة المرورية نشطة كذلك على طرق الممر التنموي والعدسية – ناعور والمفرق – الزرقاء وعمّان – الزرقاء، إضافة إلى حركة مركبات الشحن في منطقة الحسا باتجاه الجنوب والعاصمة عمّان.

وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، ذكر الحراحشة أن الدوريات الخارجية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تصادم وقع قبل محطة اللجون الأمنية بين مركبتين، وأسفر عن خمس إصابات متوسطة، جرى إسعافها ونقلها إلى أقرب مستشفى بواسطة كوادر الدفاع المدني.

وبيّن أن الحادث تسبب بإعاقة على الشارع العام، حيث تحركت الدوريات إلى الموقع وأزالت العوائق وأعادت فتح الطريق، مشيرا إلى أن السبب تمثل بمسير إحدى المركبتين بعكس اتجاه السير.

وأضاف أن حادث تصادم آخر وقع على طريق إربد – عمّان، وأسفر عن ثلاث إصابات متوسطة، مبينا أن الحادث تسبب أيضا بإعاقة على الشارع العام، وعملت الدوريات على إزالة العوائق وفتح حركة السير، فيما عُزي سبب الحادث إلى عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة.

ولفت الحراحشة إلى استمرار حملة الشتاء التي تنفذها الدوريات الخارجية للتفتيش على الجاهزية الفنية للمركبات ومدى صلاحيتها للسير خلال فصل الشتاء، من خلال الأطقم الميدانية والدوريات المختصة.

ودعا السائقين إلى التقيد بالسرعات المقررة وقواعد المرور وأولوياته، وتجنب المخالفات الخطرة التي قد تتسبب بوقوع حوادث مرورية.