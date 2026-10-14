طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق الأربعاء

خبرني - قالت إدارة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة، الأربعاء، تكون حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأضافت أن الغيوم تظهر على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة ضعيفة في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

ووفق الأرصاد الجوية، يكون الطقس ليلا لطيف الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.