ترمب يتوعّد إيران بدرس قاسٍ: صبر واشنطن نفد

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا جدا"، متوعدا طهران بتلقينها "درسا قاسيا"، ومؤكدا أن صبر واشنطن تجاهها قد نفد.

وقال ترامب إن الإيرانيين في حالة ترقب، مضيفا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن أسعار الطاقة ستنخفض بشدة بمجرد انتهاء الحرب.

وانتقد ترامب إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قائلا إنها قدمت مليارات الدولارات لإيران، وكان يتعين عليها منعها من تطوير سلاح نووي.

وكان ترامب قد ذكر أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا بشأنها "قريبا جدا"، واصفا إياها بأنها "دولة فاشلة"، ومعتبرا أنها لا تملك اقتصادا ولا تدفع رواتب جنودها.

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت تدخل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران شهرها الثامن، وسط خلافات بشأن البرنامج النووي وشروط إنهاء المواجهة. وتطالب واشنطن طهران بخفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم، فيما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق ينهي الحرب.

وتعثرت المفاوضات رغم تبادل مقترحات خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع جهود لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية، بعد انهيار اتفاق أولي لوقف القتال في حزيران.

وأدت الحرب واضطرابات إمدادات النفط إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على أسواق الطاقة. وبلغ سعر خام برنت نحو 106.58 دولار للبرميل الأربعاء، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات. ويربط ترامب انتهاء الحرب بانخفاض أسعار الطاقة، في وقت تقترب فيه انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة في 3 تشرين الثاني.

ويبقى الملف النووي من أبرز العقبات أمام التسوية، في ظل الخلاف بشأن قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، واستمرار التساؤلات بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب ومواقع تخزينه، مع قيود على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتقول واشنطن إن هدفها منع إيران من امتلاك سلاح نووي.