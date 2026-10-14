الفاتيكان يعلن إصابة البابا ليو بالسرطان واستئصال جزء من رئته

خبرني - كشفت الفحوصات الطبية إصابة البابا ليو الرابع عشر بالسرطان الغدي الرئوي، وفق ما أعلنه الفاتيكان، الثلاثاء، مبيّنا أن الأطباء استأصلوا الفص السفلي من رئته اليمنى في عملية جراحية أكدت نتائج التشخيص الأولي لحالته.

وقال الفاتيكان، في بيان طبي صدر بعد الجراحة، الثلاثاء، إن البابا (71 عاما) بقي في غرفة العمليات لمدة 3 ساعات تقريبا.



وأوضح البيان أن الجراحة نفسها استغرقت قرابة 90 دقيقة، وأضاف: "كانت الجراحة ناجحة، ولم تكن هناك أي مضاعفات".



وفي وقت سابق من الثلاثاء، أُدخل البابا ليو إلى مستشفى جيميلي في روما، على بعد 9 كيلومترات شمالي الفاتيكان لإجراء العملية الجراحية، ولم تكن طبيعة التشخيص معلنة حينها.

وذكر المكتب الإعلامي للفاتيكان سابقا أن فترة تعافي البابا يُتوقع أن تستغرق نحو أسبوع، وقد ألغيت جميع الفعاليات العامة له حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.