تركي آل الشيخ يرد على عمر العبداللات - فيديو

خبرني - أعاد المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، نشر تغريدة صوت الأردن الفنان عمر العبداللات ، عبر حسابه الرسمي على منصة" X " بعبارة " نشمي من النشامي " عكست عمق العلاقات الاخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين ، وكان الفنان عمر العبداللات قد نشر عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عملا من اعماله الغنائية التي قدمها للمملكة العربية السعودية بعنوان " أنا جندي سعودي " مرفقًا التغريدة بعبارة " لعيون السعودية " لتحصد التغريدة تفاعلًا كبيرًا من الجمهورالسعودي والعربي ودخولها ترند في السعودية تقديرا للموقف الذي قام فيه الفنان عمر العبداللات ووقوفه مع الشعب السعودي ، جراء « الاعتداء الغاشم» الذي استهدف الأراضي السعودية

🇸🇦❤️🇯🇴نشمي من النشامى — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 13, 2026