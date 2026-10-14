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تركي آل الشيخ يرد على عمر العبداللات - فيديو

  • 14 أكتوبر 2026
  • 00:26
تركي آل الشيخ يرد على عمر العبداللات فيديو

خبرني - أعاد المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، نشر تغريدة صوت الأردن الفنان عمر العبداللات ، عبر حسابه الرسمي على منصة" X " بعبارة " نشمي من النشامي " عكست عمق العلاقات الاخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين ، وكان الفنان عمر العبداللات قد نشر عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عملا من اعماله الغنائية التي قدمها للمملكة العربية السعودية بعنوان " أنا جندي سعودي " مرفقًا التغريدة بعبارة " لعيون السعودية " لتحصد التغريدة تفاعلًا كبيرًا من الجمهورالسعودي والعربي ودخولها ترند في السعودية تقديرا للموقف الذي قام فيه الفنان عمر العبداللات ووقوفه مع الشعب السعودي ، جراء « الاعتداء الغاشم» الذي استهدف الأراضي السعودية 

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