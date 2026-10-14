اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز ومسيّرتين في الرياض وجنوب السعودية

خبرني - أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الثلاثاء، اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ كروز ومسيّرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية، فيما يواصل الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطارات ومنشآت نفطية في أرجاء المملكة.

وكتب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة إكس "اعتراض وتدمير عدد 3 صواريخ مجنحة +كروز+ بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية"، قبل أن يتحدث في منشور منفصل عن "اعتراض وتدمير مسيّرتين بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية".

وبعد وقت قصير، أعلن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح +كروز+ بمنطقة الرياض"، حيث توعد الحوثيون باستهداف مطار الملك خالد الدولي ومصفاة الرياض التابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة.

وكان أعلن المالكي، تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر حيوية تستخدمها ميليشيا الحوثيين في دعم مجهودها الحربي، مؤكدا أن الجماعة سخّرت أعيانا مدنية ومنشآت للوقود لخدمة عملياتها العسكرية، وتهديد السعودية والملاحة الدولية.

وأوضح المالكي في بيان صحفي ، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ثبت لديها استخدام الحوثيين محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض، وخزانات وقود وأرصفة مخصصة لنقل الوقود وتفريغه في الحديدة وصنعاء وذمار، لدعم عملياتهم العسكرية وحرمان الشعب اليمني من الاستفادة من هذه الموارد التي يفترض أن تخصص بصورة مشروعة لتلبية احتياجاته.

وبيّن أن هذه المواقع استُخدمت لدعم ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تهدد المملكة وسلامة الملاحة والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في تنفيذ هجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية والتخطيط لهجمات وشيكة تستهدف أعيانا مدنية في المملكة وسفنا تجارية في الممرات المائية الدولية.

وشدد المالكي على أن العملية تستهدف تحييد قدرات الحوثيين التي تهدد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية، مؤكدا التزام قوات التحالف بالقانون الدولي الإنساني، واتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع خسائر أو أضرار عرضية بالمدنيين خلال التخطيط للعملية وتنفيذها.

وطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع العمليات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية.