خمس طرق لتسخين البيتزا.. أيها ينجح في استعادة القرمشة

خبرني - بين جبن ذائب وقاعدة مقرمشة، تحتفظ الذاكرة بمذاق البيتزا لحظة خروجها من الفرن. لكن الشرائح التي تظل حتى اليوم التالي تحتاج إلى أكثر من دفعة حرارة لاستعادة جاذبيتها؛ فقد تخرج ساخنة، بينما تفقد العجينة تماسكها أو تصبح أطرافها قاسية.

ولاختبار طرق التسخين، دعت صحيفة "واشنطن بوست" أربعة من موظفيها إلى تذوق بيتزا بالجبن طُلبت في اليوم السابق، دون إخبارهم بطريقة إعداد الشرائح.

وجاء ترتيب الطرق الخمس، تقريباً، من الأقل تفضيلاً إلى الأفضل.



الميكروويف

جاء الميكروويف في المرتبة الأخيرة، رغم أنه الأسرع. وتُوضع شريحة أو شريحتان في طبق مناسب، وتُغطى بمنديل ورقي، مع كوب ماء داخل الجهاز، ثم تُسخن بأقصى قدرة لدقيقة، وتُضاف ثوانٍ حسب الحاجة.

تستغرق العملية دقيقة إلى دقيقتين، فيذوب الجبن جيداً، لكن القاعدة تصبح رخوة. لذلك، لم تعوض سرعة التسخين ضعف القوام لدى معظم المتذوقين.



الفرن البارد

تُرتب شرائح البيتزا على صينية من دون تغطيتها، ثم تُوضع على الرف الأوسط في الفرن قبل تشغيله. بعد ذلك، يُضبط الفرن على نحو 175 درجة مئوية، وتُترك الشرائح لتسخن تدريجياً لمدة تتراوح بين 12 و16 دقيقة، وقد تحتاج إلى وقت أطول.

ورغم سهولة هذه الطريقة وإمكان تسخين عدة شرائح معاً، فإنها لم تنل إعجاب معظم المتذوقين؛ إذ بقيت قاعدة البيتزا طرية، ووصف بعضهم العجينة بأنها مطاطية، فيما انتقد آخرون لون الجبن وقوامه. لذلك، اختلفت الآراء حول أي الطريقتين كانت أقل نجاحاً: الفرن البارد أم الميكروويف.

المقلاة الهوائية

تُسخن المقلاة الهوائية مسبقاً إلى نحو 175 درجة مئوية، ثم تُضاف الشرائح لأربع دقائق، وتُخرج بملقط. ويبلغ الوقت الإجمالي ثماني إلى تسع دقائق.

وتمنح الطريقة البيتزا قاعدة محمرة وتسخيناً جيداً، لكن حجم السلة يحد عدد الشرائح. وقد تباينت الآراء بين الإشادة بتوازن القرمشة والطراوة، والشكوى من طراوة زائدة.



المقلاة العادية

تُسخن مقلاة من الفولاذ المقاوم للصدأ على نار منخفضة إلى متوسطة، ثم تُضاف إليها ملعقة صغيرة من الماء، وتُوضع شريحة أو شريحتان من البيتزا قبل تغطيتها. وبعد خمس دقائق، تُضاف ملعقة صغيرة أخرى من الماء، ويستمر التسخين حتى يكتمل نحو عشر إلى إحدى عشرة دقيقة منذ وضع الشرائح.

وتستغرق العملية، بما فيها تسخين المقلاة مسبقاً، ما بين 12 و14 دقيقة. وتمنح البيتزا قاعدة محمرة ومقرمشة، لكنها تتطلب مراقبة لتجنب احتراقها، كما قد لا يذوب الجبن بالقدر الكافي.

ويفضل الشيف راسل سميث، مقلاة الحديد الزهر بطبقة رقيقة من الزبدة، للحصول على نكهة مختلفة وقرمشة أوضح.

حجر البيتزا

تصدر حجر البيتزا الترتيب، وفضله اثنان من المتذوقين الأربعة. ويُسخن داخل الفرن إلى نحو 200 درجة مئوية، ثم تُوضع عليه الشرائح لخمس دقائق.

ويمنح قاعدة مقرمشة وجبناً ذائباً، لكنه يحتاج إجمالاً إلى 30 أو 35 دقيقة. وبدونه، يمكن تسخين صينية مسبقاً إلى نحو 230 درجة مئوية، ثم وضع الشرائح عليها لخمس دقائق.