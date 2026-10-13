*
الثلاثاء: 13 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • الداخلية السورية: مقتل 4 من عناصر الأمن في استهداف دوريتين في ريف حماة

الداخلية السورية: مقتل 4 من عناصر الأمن في استهداف دوريتين في ريف حماة

  • 13 أكتوبر 2026
  • 23:07
الداخلية السورية مقتل 4 من عناصر الأمن في استهداف دوريتين في ريف حماة

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل 4 من عناصر أمن الطرق وإصابة 4 آخرين، إثر تعرضهم لهجومين مسلحين منفصلين استهدفا دوريات وحواجز أمنية في ريف محافظة حماة وسط البلاد، وسط حالة من الاستنفار الأمني الواسع لقوى الأمن الداخلي في المنطقة.

وفي تفاصيل الحادثتين، قُتل 3 عناصر وأُصيب 3 آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون يستقلون 4 دراجات نارية، استهدف دورية أمنية على طريق (سلمية – أثريا) في ريف حماة الشرقي، حيث نُقل المصابون إلى مشفى سلمية. 

وفي حادثة منفصلة تزامنت مع الهجوم الأول، قُتل عنصر رابع وأُصيب آخر إثر هجوم مشابه استهدف حاجز "الحمرا" في ريف حماة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة في ظل استمرار الهجمات المسلحة وحالة الانفلات الأمني التي تشهدها مناطق واسعة من ريف حماة والبادية السورية. 

وتتصاعد المخاوف الأمنية من اتساع رقعة هذه الهجمات، في ظل مؤشرات وتحذيرات من احتمالات عودة نشاط خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية" في تلك المناطق.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رويترز: دوي انفجارات في محيط مقر شركة (أرامكو) شرقي السعودية
رويترز: دوي انفجارات في محيط مقر شركة (أرامكو) شرقي السعودية
  • 2026-10-13 22:56
هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
  • 2026-10-13 22:12
العليمي: لا رجعة عن استعادة الدولة وفجر اليمن تمضي بثبات
العليمي: لا رجعة عن استعادة الدولة وفجر اليمن تمضي بثبات
  • 2026-10-13 22:06
عاصفة في البيت الأبيض.. ترمب يقيل خطيبة نجله السابقة من منصب سفيرة واشنطن لدى اليونان
عاصفة في البيت الأبيض.. ترمب يقيل خطيبة نجله السابقة من منصب سفيرة واشنطن لدى...
  • 2026-10-13 21:39
أكسيوس: نتنياهو أطلع ترمب على تحركات نووية إيرانية خطيرة
أكسيوس: نتنياهو أطلع ترمب على تحركات نووية إيرانية خطيرة
  • 2026-10-13 20:44
ترمب: ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن
ترمب: ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن
  • 2026-10-13 19:38