واتكينز ونيفيز يقودان الهلال للفوز على السد في نخبة آسيا

خبرني - واصل الهلال السعودي انطلاقته المثالية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تغلب على مضيفه السد القطري بهدفين دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب.

افتتح المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز التسجيل للهلال في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني عزز البرتغالي روبن نيفيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب منطقة الغرب بفارق الأهداف خلف العين الإماراتي والاستقلال الإيراني.

في المقابل، تلقى السد خسارته الثانية على التوالي، ليبقى في المركز السادس عشر والأخير دون نقاط.