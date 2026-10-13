في صفقة تاريخية.. نتفليكس تحصل على حقوق بث كأس العالم 2030

خبرني - في خطوة غير مسبوقة تجسد التحول الكبير لعمالقة البث التدفقي نحو الفعاليات الرياضية الكبرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اتفاقية شراكة إستراتيجية جديدة مع منصة "نتفليكس"، تُمنح بموجبها الأخيرة الحقوق الحصرية للبث المباشر لجميع مباريات بطولة كأس العالم 2030 في كل من إسبانيا وأندورا.

وتكتسب نسخة 2030 أهمية تاريخية خاصة، إذ تصادف الذكرى المئوية لانطلاق المسابقة العالمية (1930–2030)؛ حيث تُقام المنافسات رسميا بين 3 دول هي إسبانيا والمغرب والبرتغال، إلى جانب 3 مباريات احتفالية بالمئوية في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

104 مباريات

وأكدت المنصة أن التغطية المباشرة ستشمل بث جميع مباريات البطولة الـ104، مصحوبة بأستوديوهات تحليلية شاملة وتغطيات خاصة قبل المباريات وبعدها، فضلا عن برنامج يومي لملخصات المواجهات ومحتوى وثائقي حقيقي يوثق كواليس التحضيرات، مع التزام المنصة بتوفير بث مفتوح لعدد من المباريات الرئيسية وفق الضوابط التنظيمية في إسبانيا.

وفي سياق متصل، شددت الرئيسة التنفيذية للمحتوى في "نتفليكس" بيلا باجاريا، على اعتزاز المنصة بهذه الشراكة التاريخية، مشيرة إلى أن استضافة إسبانيا للبطولة تُعد لحظة استثنائية للجمهور الإسباني للترحيب بالعالم عبر شاشة نتفليكس.

من جهته، رحب الأمين العام لـ"فيفا" ماتياس غرافستروم، بالتوسع المستمر مع المنصة، مؤكدا أن الهدف المشترك هو تقريب اللعبة من الجماهير وتعزيز تجربة المشاهدة الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا للتوسع الرياضي للمنصة، عقب استحواذها أخيرا على حقوق البث الحصري لبطولتي كأس العالم للسيدات لعامي 2027 و2031 في الولايات المتحدة وكندا، لتؤكد "نتفليكس" دخولها القوي منافسا رئيسيا في سوق حقوق النقل الرياضي المباشر.