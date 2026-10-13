سعود عبدالحميد يصبح أول لاعب سعودي يخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا

خبرني - بات سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يشارك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما خاض مباراة فريقه لانس الفرنسي أمام ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، التي انتهت بخسارته بهدفين دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

وشارك سعود عبدالحميد أساسياً في صفوف لانس، ليسجل ظهوره الأول في المسابقة القارية الأبرز على مستوى الأندية الأوروبية، ويضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته الاحترافية خارج السعودية، قبل أن يتم استبداله عند الدقيقة 68.

وكان اللاعب السعودي قد سبق له المشاركة في الدوري الأوروبي بقميص روما الإيطالي، قبل انتقاله إلى لانس.

وافتتح الكولومبي لويس سواريز التسجيل لسبورتنغ في الدقيقة 22، قبل أن يضيف الدولي الإيطالي عيسى دومبيا الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وحقق سبورتنغ بذلك انتصاره الثاني توالياً، بعدما استهل مشواره بالفوز على غلطة سراي التركي بنتيجة 3-1، فيما تلقى لانس خسارته الأولى عقب فوزه في الجولة الافتتاحية على سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 3-2.

وفي مباراة أخرى، حقق صباح الأذربيجاني فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على سلافيا براغ بهدفين دون رد، سجلهما الجامايكي كاهيم باريس في الدقيقة 49، والرواندي جوي لانس-ميكلز في الدقيقة 88.

وجاء الانتصار التاريخي لصباح في مشاركته الأولى بالبطولة، بعدما خاض ثماني مباريات في الأدوار التمهيدية للوصول إلى مرحلة الدوري، ليتجاوز خسارته الافتتاحية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي برباعية نظيفة.