7 أهداف تزيد التساؤلات في ليفربول: هل أخطأنا في التخلي عن صلاح؟

خبرني - سلط التألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح مع طرابزون سبور التركي الضوء مجدداً على رحيله عن ليفربول الإنجليزي، في وقت يعاني فريقه السابق من أزمة هجومية حادة قبل مواجهة لاسك النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية أن صلاح، الذي غادر ليفربول الصيف الماضي بعد تسعة مواسم، بدأ تجربته الجديدة في تركيا بصورة قوية، بعدما سجل سبعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال أول سبع مباريات له في الدوري التركي، بينها ثلاثية أمام غلطة سراي.

وعادل النجم المصري بذلك عدد الأهداف التي سجلها في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأخير مع ليفربول، بعدما احتاج إلى سبع مباريات فقط للوصول إلى الحصيلة نفسها.

ويأتي تألق صلاح في توقيت يواجه فيه المدرب أندوني إيراولا أزمة هجومية، بسبب غياب عدد من لاعبيه، بينهم ألكسندر إيزاك وكودي غاكبو وهوغو إيكيتيكي ودومينيك سوبوسلاي.

وأفادت الصحيفة أن الخيارات الهجومية الستة المتاحة أمام إيراولا لم تسجل مجتمعة سوى سبعة أهداف بقميص ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول قد يجد نفسه نادماً على رحيل صلاح، خصوصاً أن المصري لا يزال يحتفظ بمكانة الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال أوروبا برصيد 48 هدفاً، بعدما غاب عن ثلاث مباريات فقط في البطولة طوال مسيرته مع الفريق.

ورغم تراجع مستوى صلاح خلال موسمه الأخير في أنفيلد، فإن انطلاقته القوية في تركيا أعادت تسليط الضوء على قدراته التهديفية، بينما يبحث ليفربول عن حلول لأزمته الهجومية.