الأربعاء.. الكويت تستضيف قرعة السوبر السعودي

خبرني - تتجه الأنظار الأربعاء إلى الكويت التي تستضيف مراسم قرعة كأس السوبر السعودية للموسم الرياضي 2026-2027، بمشاركة أندية النصر والخلود والأهلي والقادسية، وذلك تمهيداً لانطلاق منافسات البطولة في ديسمبر المقبل على ملعب جابر الأحمد الدولي.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل الكشف عن مواجهتي الدور نصف النهائي، وسط ترقب جماهيري لمعرفة مسار المنافسة نحو لقب البطولة.

وتُعد الكويت المحطة الثامنة في تاريخ استضافة السوبر السعودي، الذي يشهد إقامة نسخته الثالثة عشرة هذا الموسم، خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل.

ويقام الدور نصف النهائي يومي 19 و20 ديسمبر فيما تُلعب المباراة النهائية في 23 من الشهر ذاته.