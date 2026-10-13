تساؤلات حول إغلاق شارع تنظيمي بشارع صرح الشهيد

خبرني - يثير إغلاق شارع تنظيمي بعرض ستة أمتار في شارع صرح الشهيد، وتخصيصه لخدمة مجمع تجاري مجاور للشارع، تساؤلات حول الجهة التي تقف خلف إغلاقه والدور الرسمي في حماية المنفعة العامة وضمان حق المواطنين باستخدام هذا الشارع.

وتسبب إغلاق الشارع – وفق شكاوى وصلت "خبرني" - بحرمان المواطنين، وخاصة سكان المنطقة خلف المجمع، من المرور عبر الشارع للوصول إلى شارع الشهيد، أحد الشوارع المهمة في العاصمة عمّان والوصول لجسر المشاة المخصص لعبورهم.

وتشير الشكوى إلى وضع لافتة "مدخل خاص غير نافذ"، فيما وضعت أمانة عمّان – حسب سكان المنطقة المجاورة - لافتة "شارع غير نافذ"، ما عزز من التساؤلات حول الأساس الرسمي لهذه الإشارة وسند الإغلاق: بأي حق يُقيَّد استخدام شارع تنظيمي لصالح منفعة خاصة؟

وتطالب الشكوى بتوضيح "إغفال" حق المنفعة العامة وحق السكان في الوصول إلى شارع الشهيد وجسر المشاة.

ولم يتسن لـ خبرني الحصول على تعليق فوري من أمانة عمان.