العليمي: لا رجعة عن استعادة الدولة وفجر اليمن تمضي بثبات

خبرني - أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، أن عملية "فجر اليمن" بدعم السعودية "تمضي بثبات نحو هدفها النهائي".

وقال العليمي في كلمة بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر، إن جوهر عملية "فجر اليمن" يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة.

كما أكد أنه لا رجعة عن قرار استعادة مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الهدف هو "بناء دولة لا تكون فيها إرادة فوق إرادة الشعب".

كذلك أضاف: "استنفدنا كل فرص التهدئة مع الحوثيين"، مردفاً أن الميليشيا تعرض أمن المنطقة للخطر. وشدد على أن اعتداءات الحوثيين في السعودية تتجاوز كل الخطوط الحمراء.

وأشاد العليمي بأداء القوات الحكومية منذ انطلاق عملية "فجر اليمن"، مؤكداً أنها "تبلي بلاء حسناً" في مختلف الجبهات، كما ثمن الدور السعودي في دعم الاستقرار باليمن.

كذلك دعا المجتمع الدولي إلى الاستجابة العاجلة للمعاناة الإنسانية في محافظة تعز، فيما ناشد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية حفاظاً على سلامتهم.

ومضى العليمي مشدداً على أن "التهديد الحوثي لا يستهدف محافظة بعينها بل يمثل تهديداً وجودياً لكل اليمن".

كما أضاف أن "أبناء المحافظات الجنوبية كانوا في طليعة المدافعين عن مشروع الدولة"، لافتاً إلى أن "عدن والمحافظات الجنوبية كانت بصدارة المدن التي دحرت الميليشيات الحوثية".

كذلك أردف: "نعتز بمواقف أبناء المحافظات الجنوبية"، موضحاً أن "حماية أمن الجنوب جزء أصيل من المسؤولية الوطنية"، ومشدداً على الالتزام بـ"عدالة القضية الجنوبية".

يذكر أن عملية "فجر اليمن" كانت انطلقت يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول)، بهدف استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.