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  • عاصفة في البيت الأبيض.. ترمب يقيل خطيبة نجله السابقة من منصب سفيرة واشنطن لدى اليونان

عاصفة في البيت الأبيض.. ترمب يقيل خطيبة نجله السابقة من منصب سفيرة واشنطن لدى اليونان

  • 13 أكتوبر 2026
  • 21:39
عاصفة في البيت الأبيض ترمب يقيل خطيبة نجله السابقة من منصب سفيرة واشنطن لدى اليونان

خبرني - طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب استقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، كيمبرلي غيلفويل، التي كانت مخطوبة سابقًا لنجله دونالد ترامب جونيور، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بسلوكها خلال فترة عملها الدبلوماسي.

وجاء القرار بعد تقارير إعلامية تحدثت عن طلب غيلفويل من متبرع جمهوري دفع مبلغ 100 ألف دولار، مقابل تسهيل وصوله إلى مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية. كما تضمنت التقارير اتهامات باستغلال منصبها لتعزيز مصالح تجارية، إلى جانب تصرفات أثارت انتقادات بشأن أدائها في أثينا.

ونفت غيلفويل الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها ستدافع عن سمعتها ونزاهتها، فيما أوضح محاموها أن الأموال التي طلبتها كانت مستحقات عن خدمات سابقة، وليست مقابل النفوذ السياسي.

وطالب مشرعون ديمقراطيون بفتح تحقيق رسمي في القضية، بينما أشارت تقارير إلى أن مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية يراجع الادعاءات، دون تأكيد فتح تحقيق رسمي شامل.

وتأتي إقالة غيلفويل بعد أن كانت من الشخصيات المقربة من الدائرة السياسية لترامب، إذ عملت سابقًا في الإعلام والقانون، قبل تعيينها سفيرة لدى اليونان.

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